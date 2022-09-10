調查指通關是民心所向　議員促當局防控措施要顧及內地取得平衡

現屆政府即將發表任內首份施政報告，有工會早前進行調查收集市民「最期望特區新班子解決的10大民生問題」，並在今日(10日)公佈調查結果，發現近80%人關注通關問題。有議員認為通關問題是民心所向，希望政府能推出一系列的措施便利市民通關。該工會將在下周四(15日)會見行政長官，並就施政報告發表意見。

工聯會在8月以街頭和網上問卷的方式，訪問2,045人，發現76.4%人將通關放在首位。其次則為穩定物價，有48.7%人表示關注。第三就是增加士地房屋供應、增建公營房屋，有42.9%人表示關注。議員陸頌雄認為結果反映市民對期盼通關的問題，指站在市民角度通關當然是越方便越好，惟政府有其防控措施，亦要顧及內地取得平衡，「一邊(防疫措施)放得太隨便，同內地通關會越嚟越難」。他相信，香港要做好防疫工作，以增加通關的機會。

議員鄧家彪認為，政府共創明Teen計劃值得肯定，不過指在扶貧問題上都是「小菜一碟」，相信要用絕對貧窮方式去劃定需要幫助的市民，以做到精準扶貧。例如可以設立精準扶貧對伍，又以觀塘、沙田等多貧窮人口的地區作為試點。他又要求政府加快市區重建，將重建土地按比例建屋，滿足不同人的需要。