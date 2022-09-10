入境檢疫未來數周或改為「0+7」　梁栢賢持樂觀態度

近日盛傳本港的入境檢疫將會由「3+4」，即3天酒店檢疫及4天醫學監察，或會變成「0+7」。醫管局前行政總裁梁栢賢今日(10日)在社交平台上發文表示，對於未來數星期是否改成「0+7」，仍抱樂觀態度。他認為即使社會上仍然有不少「保守強硬派」雜音，他相信當局的智慧，會堅持復常的步伐，希望很快會有進一步「好消息」。

對於社會上的復常之路，他強調現時最重要的觀點，不是有多少人確診，而是入院、重症和危殆病人的數字，情況會否拖垮醫管理局服務。因此，他建議政府認真重新檢視醫管局的入院和出院標準，指定診所和遙距醫療的運作數據，才可以真正評估醫療服務的負荷。

他續指，現時住院的確診患者約3,000人，他希望醫管局分析這些住院病人的感染情況，相信有不少病人已經轉為無染疫，留院只可能因為自身病患，不是因為感染新冠而留院。他提到，若病人已經無確診，應將相關數字剔除計算在住院人數內，以取得精準數據。故他認為當局要做好出入院準則，分流病人，屆時即使確診個案上升，相信服務仍可應付。