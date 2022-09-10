多8患者離世　包括21歲腦癱男　入聯院快測中招有肺炎

本港新冠肺炎疫情再度肆虐。醫院管理局今日(10日)公布，昨日(9日)再多8名患者離世，分別為2男6女，年齡介乎21至99歲，其中2位為院舍個案，5人死因與新冠病毒有關。患者中有5人未打齊3針疫苗。醫管局公布的第5波死亡累計已達9,575人。

5宗新冠有關死亡個案包括21歲男性，本身有腦癱需長期卧床，雖因發燒及心臟休克而於本周四(8日)經聯合醫院急症室入院，但快測中招且出現肺花及肺炎的症狀，相信是由於新冠肺炎併發呼吸系統疫病致死，死者無疫苗接種紀錄；另一名89歲女死者已打3針，有高血壓等長期病患，因發燒咳嗽入院，入院後測試確診，有肺炎且血氧量低，於本周四晚離世；95歲男子，無打針，有腦退化、心臟衰竭，因咳嗽X光肺花，而經仁濟醫院急症室入院，篩查快測確診，於昨日凌晨離世；95歲院舍女子，已打3針，有冠心病及腦退化，經廣華醫院急症室入院，當時氣促、發燒，血含氧量低，轉往北大嶼山醫院後肺炎情況轉差，並於昨日早上離世；99歲院舍女子，已打3針，有腦退化，於亞博隔離期間發燒，送至屯門醫院急症室後核酸檢測確診，於昨日上午離世。

另3宗死因與新冠肺炎無關的個案包括，1名86歲女子，已打3針，曾中風，因發燒氣促而經東區醫院急症室入院，其血液及尿液檢測有細菌，相信死因為尿道炎并發敗血病，於昨日離世；80歲女子，已打3針，有末期肝癌，相信因癌症在昨日離世；83歲女子，已打3針，有高血壓、中風等長期病患，因飲食困難入院，核酸及快測都確診，其後腎病轉差，且染有敗血病，同於昨日離世。