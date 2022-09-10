擅盜公司2600萬元泰達幣買車又買樓　前僱員及女友等3人被捕

警方早前接獲一間新加坡金融科技公司的香港分公司報案，指他們一名負責財務的26歲前僱員，懷疑利用工作之便，從公司的虛擬貨幣帳戶內盜取320萬個泰達幣(USDT)，總市值約2,600萬港元。網絡安全及科技罪案調查科接手追查本案，循資金流等進行分析，追蹤相關泰達幣的去向，其後揭發自去年11月至今年7月，涉事前僱員分64次盜取公司帳戶的泰達幣，並將涉款轉移至不同交易平台的電子錢包，而部分處理過款項的電子錢包，相信屬該名前僱員的同齡女友及她的23歲弟弟持有。

警方掌握涉案人士資料後，昨日(9日)展開行動，分別於大角咀及深水咀拘捕上述3人，涉嫌「盜竊」及「洗黑錢」罪，他們現正被扣留調查。行動中，警方起回約1,082萬港元、相信為部分涉款的資產，當中包括時值617萬港元的虛擬貨幣，以及總值約465萬港元的現金和其他實體資產，警方相信有部分被盜貨幣已轉換成現金，當中亦用以支付兩層分別價值730萬港元和2,200萬港元的本地私人物業之首期、訂金及部分供款，以及購買一輛價值約40萬港元的私家車。警方會繼續追查涉款下落，行動仍然進行中，不排除有更多人被捕。

警方表示，虛擬貨幣的應用日益普及，基於其流通性及跨地域性，令追查有關資產及確認資產的持有人具一定難度，增加調查困難。警方呼籲，市民應加倍小心使用虛擬貨幣，時刻保管好帳戶資料及密碼，以免被不法之徒挪用。