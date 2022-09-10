政Whats噏：倡快測包回收　林超英創出環保新境界？

為咗環保，你可以去到幾盡？素有「環保達人」之稱、不嬲唔開冷氣嘅天文台前台長林超英就走在環保最前端，事關佢今日(10日)就喺社交平台分享另一環保大計，就係回收快速抗原檢測套裝，因為每日有成百萬計嘅市民會做快檢，不過唔係所有配件都可以回收，究竟邊啲可以回收呢？

林超英表示將快速抗原檢測套裝扔掉，會成為大量垃圾，佢就覺得好可惜。所以，經佢思索一番後，佢認為可以將部分物料回收，其中紙盒同說明書，可以作廢紙回收。此外，如果檢測結果唔係中招，可以將測試膠盒拆開分成2片，移走同丟掉入面嘅試紙，至於小膠瓶嘅測試液都可以倒掉，然後用肥皂或者清潔劑洗淨測試盒和小膠瓶，再放喺太陽下曬乾風乾，就可以當作廢膠回收了。而探鼻棉棒同其他包裝物料，似乎難以回收，就唔好勉強喇。但林超英都提醒如果驗完係中招嘅話，所有嘢都要丟棄。

之不過，呢個建議就評價不一，有網民留言指「每日幾百萬個口罩變垃圾仲講咩環保」，「咩叫源頭減癈？」亦有網民指「包裝盒往往是有一層膠的紙，不去除膠層，便不適合回收再循環了」，睇嚟係咪真係可以達致環保就見仁見智喇！