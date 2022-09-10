政Whats噏：中秋佳節要隔離？　葛珮帆：視像電話解相思之苦

適逢中秋佳節，最好當然人月兩團圓。不過，議員葛珮帆(EQ)就未能返屋企喇，皆因啱啱出訪外國返嚟，需要喺隔離酒店度過中秋。見唔到老公，有乜嘢方式「補救」呢？佢就話惟有夜晚同老公開住視像食月餅，雖則「同在香港這麼近，但「在隔離仍感覺那麼遠」咁話呀。

話說該批議員早前出訪印尼，尋日(9日)完成訪問返到香港，隨即因「3+4」嘅防疫規定而到隔離酒店暫住。EQ話檢疫程序順利，希望香港盡快復常，如喺確保精準防疫嘅前提下，都想盡快實行「0+7」嘅隔離方案，咁就可以提早返屋企喇。不過始終疫情嚴峻，單日確診個案破萬宗，EQ話只可以喺隔離酒店度過，不過好在喺印尼買咗個月餅，酒店又送咗個燈籠，都叫有啲氣氛。至於未能與家人相聚，佢話惟有同老公開住視像食月餅，以解相思之苦喇！

議員梁熙同樣喺隔離酒店，佢就話邊到都唔到，終於有時間休息喇，會相當珍惜呢段時間，諗住每日瞓8個鐘添。梁話明白好多人都希望隔離方案可以放寬至「0+7」，但都需要睇數據，避免疫情反彈先得嘅。雖然依家實行「3+4」方案，但穩陣起見，佢哋都諗住喺酒店暫住7日，期間工作都盡量以視像形式進行。咁中秋點過呢？佢話今晚會打個電話返屋企，同埋今日都係議員黃英豪媽咪嘅生日，幾位議員仲會以視像形式唱吓生日歌咁話。

通常中秋節活動都係賞月、食月餅，但民政及青年事務局就竟然去踩單車喎。副局長梁宏正同局長政治助理張進樂就擺好姿勢，扶住單車喺社交平台發布照片，但竟然冇局長麥美娟身影，莫非拋低局長唔理？睇返麥嘅社交專頁，佢話唔係兩位同事撇甩佢，而係佢飛咗兩位同事喎。應該都係局長太忙，行唔開喇。

而通常喺中秋派福利嘅議員葉劉淑儀(Regina)，今年都冇例外呀，中秋前夕已經開始喺社交平台發布多張靚相。Regina仲話今年搞搞新意思，所以特登搵嚟巨型月亮嘅場景，美中不足係，月亮仍係彎月，同寓意團圓嘅中秋有啲不符。之但係，網民都依然十分受落，話Regina着得好靚，仲問可唔可以下載做電腦背景圖添。