處方藥片含禁藥　男童服後疑中毒　葵涌藥行中醫被捕

一名9歲男童早前因濕疹，到葵涌新長榮中西藥行向駐診的表列中醫黃伙章求診，其後獲處方藥物，當中包括一款黃色藥片，他服用後懷疑中毒，出現體重增加及臉部腫脹，醫院管理局驗出涉事藥片含有未標示的西藥成分「地塞米松」，病人已被轉介到公立醫院接受治療，目前情況穩定。警方昨日(9日)拘捕一名69歲男子，涉嫌非法管有第1部毒藥、抗生素及未經註冊藥劑製品，調查仍在進行中。衞生署今日(10日)表示，待調查工作完成後，署方會就檢控事宜徵詢律政司的意見，並會將個案轉介香港中醫藥管理委員會考慮是否需要採取紀律行動。

衞生署在接獲醫管局的化驗結果後，立即突擊搜查上述中醫駐診的處所，並檢獲一批懷疑受管制藥物，當中包括該款懷疑含有地塞米松的黃色藥片、第1部毒藥、抗生素及未經註冊藥劑製品。署方呼籲曾向上述註冊中醫求診的市民，應停用其處方的一款黃色藥片，並會設立熱線： 29618949供市民查詢，熱線由明日(11日)起上午9時至下午5時運作。

地塞米松為第1部毒藥及處方藥物，屬皮質類固醇，用於治療炎症。不當使用皮質類固醇可引致嚴重副作用，例如庫欣氏症候群，即出現圓臉及肌肉萎縮等病徵。根據《藥劑業及毒藥條例》非法管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品均屬刑事罪行，一經定罪，每項最高罰則為罰款10萬港元及監禁2年。此外，《抗生素條例》禁止非法管有抗生素，一經定罪，最高罰則為罰款3萬港元及監禁1年。