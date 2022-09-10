「巴士阿叔」再世　躁漢大鬧車廂　上演舌戰群儒

「剪不斷，理還亂」，事隔16年，本港再現「巴士阿叔」翻版，今年中秋大鬧九巴車廂。今日(10日)網傳一段巴士車廂內的影片，直擊一名兩鬢斑白、年近花甲的阿叔，疑不滿司機起初因車內已有一名輪椅乘客，故不放下斜板讓其同乘輪椅的母親上車。雖及後司機已破例讓該對母子上車，但亦厲詞要求他們需將輪椅摺疊鎖好，躁漢疑因而心生不岔，遂於車上與司機及多名乘客爆發激烈口角衝突，以一己之力，舌戰群「雄」而不落下風，期間更粗口金句迭出，惹網民熱議。

從片中可見，該名巴士阿叔先是與司機起爭執，司機一方不斷要求其將所攜的輪椅摺疊鎖好，以防駕車期間滑落誤傷他人，但阿叔一方則認為其只需在旁顧好即可，毋須多此一舉，「擺住喺度咋嘛！」眼見屢勸不從，司機負氣嘆道「你唔好咁野蠻啦！」更向一旁安坐的老嫗發晦氣般控訴，「你睇吓你個仔！」惟此言疑已觸動躁漢神經，使其立刻扯大嗓音還擊「你最野蠻！」、「仔又點啊！」隨後更就此事與司機續鬥不休，即使老嫗亦嘗勸阻兒子，但該名躁漢仍拒不讓步，甚至一度控制不住情緒，挺胸作勢欲以起鬥，「係咪想打交啊？」

由於雙方久峙不懈，期間巴士遲遲未能開出，故引發多名乘客出口「參戰」，當中後座一名女乘客語態尖酸，奚落道，「先生，你擰過嚟望望，我會放上網㗎段片！」詎料該名躁漢毫不退卻，怒火尤盛，不斷揚指叱道，「你咪慢慢影囉」，司機眼見幾度勸說不果，終負氣轉身，疑想慳返啖氣。惟再有乘客「出口」接力，力數該名巴士阿叔野蠻，惟躁漢仍堅持不服軟，更喚上層叫囂的乘客下來評理，遂掀新一輪「論戰」。但當該名上層女乘客接下「戰書」，嘗試與躁漢力爭長短時，方知「雞同鴨講」，眼見屢說無果，遂上層另一名與該女客同行的男子亦出面調停，爾後更攜同該女士落車遠離爭端。可惜巴士司機職責所在，未能依樣離去，惟有負氣嘆道，「我都係打份工啫」，豈料又惹躁漢不滿，再度搶口怒斥，眾人此時疑均感疲倦，終各自散去，片段亦至此戛然而止，而最後躁漢有否屈服、聽從司機指示將輪椅摺疊鎖好就不得而知了。

網民知悉後反應兩極，有人力撐巴士司機，指其依指示保障乘客安全，所為並無問題，同時批評該名巴士阿叔蠻不講理。但亦有人體恤該名躁漢，認為其攜同行動不便的母親出遊，若不能上車便很可能要在烈日下再候約半小時，各有難處故宜大事化小。