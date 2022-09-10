66處納強檢　港大宿舍聖約翰學院王植庭堂及西半山俊傑花園上榜

再增66個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，當中包括香港大學位於薄扶林的宿舍聖約翰學院王植庭堂，以及半山區俊傑花園，政府今日(10日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(11日至12日)期間進行病毒檢測。

污水驗出病毒的地點如下：

1.大埔大埔中心16座

2.大埔大埔中心17座

3.大埔大埔中心18座

4.大埔大埔中心19座

5.長沙灣海麗邨海賢樓

6.大埔大埔廣場宜德閣

7.大埔大埔廣場宜盛閣

8.馬鞍山富寶花園1座

9.馬鞍山富寶花園2座

涉及多宗病例的地點如下：

1.粉嶺華明邨信明樓

2.大圍美田邨美滿樓

3.黃大仙沙田坳邨和田樓

4.慈雲山慈樂邨樂仁樓

5.香港仔石排灣邨碧山樓

6.九龍城啟晴邨康晴樓

7.沙田綠怡雅苑1座

8.觀塘安泰邨明泰樓

9.黃大仙竹園南邨榮園樓

10.將軍澳將軍澳廣場1座

11.秀茂坪曉麗苑曉天閣

12.薄扶林香港大學聖約翰學院王植庭堂

13.青衣牙鷹洲街3號青雅苑

14.粉嶺嘉盛苑嘉明閣

15.大圍雲疊花園4座

16.大埔廣福邨廣祐樓

17.半山區列堤頓道48號俊傑花園

18.東涌迎東邨迎趣樓

19.大圍顯徑邨顯沛樓

20.香港仔田灣邨田澤樓

21.九龍城德朗邨德瓏樓

22.將軍澳健明邨明星樓

23.東涌逸東一邨康逸樓

24.長沙灣蘇屋邨櫻桃樓

25.筲箕灣東駿苑銀駿閣

26.天水圍天澤邨澤辰樓

27.秀茂坪寶達邨達喜樓

28.油塘油美苑灝美閣

29.葵涌石籬二邨石佳樓

30.藍田康栢苑金栢閣

31.大埔太和邨居和樓

32.將軍澳景林邨景棉樓

33.大角咀瓏璽觀海鑽

34.將軍澳海悅豪園1座

35.將軍澳富寧花園4座

36.香港仔華貴邨華孝樓

37.天水圍天恒邨恒翠樓

38.葵涌華荔邨賞荔樓

39.牛頭角彩德邨彩仁樓

40.青衣青宏苑宏就閣

41.長沙灣泓景臺1座

42.荃灣德士古道69號尚文苑

43.馬鞍山錦龍苑龍悅閣

44.九龍灣德福花園U2座

45.將軍澳彩明苑彩梅閣

46.天水圍天富苑欣富閣

47.馬鞍山錦泰苑錦邦閣

48.元朗新元朗中心4座

49.天水圍天盛苑盛賢閣

50.馬鞍山新港城B座

51.沙田瀝源邨貴和樓

52.將軍澳日出康城領都1座(左翼及右翼)

53.荃灣麗城花園2期9座

54.何文田窩打老道67E號怡景大廈

55.將軍澳康盛花園3座

56.荃灣荃景花園5座

57.葵涌葵盛西邨5座