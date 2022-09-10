抗癌小戰士中秋前下身失知覺　母：只要一家人一起便足夠

患有罕見病「神經母細胞瘤」第4期的5歲「神母小戰士」Sheldon，早前曾赴西班牙接受治療，亦曾進行化療、電療及抽骨髓等，病情仍未能完全控制。適逢今日(10日)是中秋節，Sheldon媽媽晚上在社交平台Facebook發貼表示，3天前Sheldon因肚子出現「50級」劇痛難耐，更哀求父母救他，其爸媽最後忍痛決定讓其注射可致長期昏睡的鎮靜劑，翌日竟然清醒過來且再感受不到痛楚，醫生亦調整止痛和鎮靜劑的劑量，讓他不但能熟睡，亦可以間中短暫地醒來，惟至昨日(9日)始發現Sheldon下半身已失去知覺，雖然愕然和心痛，但其父母卻認為或許這是神的旨意，減少Sheldon身上部份的痛楚。

媽媽回想去年中秋節Sheldon癌症復發，並在接受開腦手術前，一家在過得很開心，Sheldon兩兄妹第一次賞月和玩燈籠，而今年的中秋節則變得特別感觸，媽媽表示雖然Sheldon不能再吃喝玩樂，甚至要在醫院渡過最後的中秋，但偏偏讓她感受到節日背後的意義，便是「只要我們能夠彼此相愛，一家人一起渡過，便已很足夠。」

文末，Sheldon媽媽稱在1個月住院期間終於明白和體會到，神所改變的不是現實裏的結果，而是要改變其心靈和心態，又表示「但願我們的經歷能夠給予你們正能量，並加強對主的信心。縱然前路難行，卻感激有你們相伴和扶持，祝大家中秋節快樂！人月兩團圓」