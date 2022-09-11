石籬中轉屋申請放寬地積比高度限制　重建單位增至1700

石籬中轉屋將於年底清空，房屋委員會向城市規劃委員會申請，擬清拆被劃為中轉屋的第10座及第11座，略為放寬地盤的地積比率及建築物高度限制，以作准許的公營房屋發展，未來將重建中轉屋增加至1700個單位。而地盤亦會預留約5%樓面面積作福利用途，包括安老院、綜合家庭服務中心等。料工程最快可於2028至2029年完成。

房委會向城規會提交規劃申請，擬議在技術可行的情況下放寬主要市區住宅發展密度第2區及第3區的最高住用地積比率最多30%，即將地盤的最高住用地積比率由5倍放寬至6.5倍；同時申請放寬建築物高度限制，由主水平基準上180米增加至225米，放寬最高25%。

地盤位置有多幢建築物，包括職工盟培訓中心石籬校舍、石籬（二）邨的石偉樓及石怡樓、被劃作中轉房屋的第10座及第11座，以及相關公共設施等，地盤面積共2.23萬平方米。而今次申請將要清拆重建的範圍則是第10座、第11座及校舍部分，提供1700個公營房屋單位，放寬後相等於額外約600個公營房屋單位。兩座大樓樓高46及47層，底層部分用作停車場、平台花園、屋邨辦事處、社會福利設施、幼稚園等，預計停車場可提供249個車位。