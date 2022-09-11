歧視性政策懲罰無針者　家長：毫無科學理據

「坐疫監」絕不是放假、賦閒，陳太一家中招後，女兒很快康復，但開始紮紮跳後，卻因長時間被困房間而愁眉不展，常問為何不能上學，有時會哭鬧，家長只能無奈安撫、用電視及電子遊戲去消磨時間。陳太質疑，康復者已有抗體，理論上與接種疫苗者一樣，「大家都有抗體，為何已打針者在7日後甚至不用上載陰性證明已可「放監」，反而沒打針者即使變為陰性亦要困足兩星期？她怒斥當局的規定毫無科學理據，只是為了懲罰無打針者。

另一位家長梁太（化名）的6歲女兒同樣沒有打針而近日確診，病情輕微，3日回復精神，第8日快測結果呈陰性，亦因沒有打針而要困足14日，「唔好話返學，落樓下公園都唔得，佢都有喊住話要出街，佢後尾都明白發生咩事，我哋都好無奈！」梁太曾詢問當局，指若女兒已經轉陰性可否提早完成隔離，獲得的回應是「梗係唔得啦」，她直斥當局嚴重剝奪小朋友學習權利及社交自由。

教育政策關注社主席張民炳表示，強制沒有打針的確診學童必須坐14日「疫監」是剝削兒童學習的權利，促當局檢視相關做法，亦可用較科學方式去判斷，如讓專業醫生評估快測陰性後的兒童是否適合離營，而上學時一向有做快測，看不到有何理據堅持實施此種具歧視性的政策。目前因疫情而被迫在家「困獸鬥」的後遺症浮現，有年輕家長不懂處理學童情緒而產生悲劇，此情況值得政府關注。

翻查港人接種疫苗數據，本港接種率與新加坡不相伯仲，兩地市民的首兩針接種率皆逾90%，而第三針接種率則分別為74.4%及79%，香港僅落後約5%，然而新加坡已放寬大部分防疫措施，連學生上學亦不用再強制戴口罩。