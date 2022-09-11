東方日報A1：硬食14日疫監　病愈童呻慘

新冠疫情苦纏世界近3年，不少國家及地區已相繼鬆綁之際，港府防疫政策依然僵化，如至今仍沿用今年2月、第5波疫情最高峰時的措施，打不齊兩劑疫苗、或沒接種疫苗的市民，一旦中招須隔離期14日。本報接獲多名家長求助，指年幼子女確診後很快康復，當局卻不允提早放「疫監」，斥政府根本是「懲罰」沒有打針的學童。而學童困在家中，變相綑綁家長「陪坐監」。呼吸系統科專家坦言，政府早前已調整未接種兩針的確診病人出院標準，只要其於確診第7日或之後，核酸檢測CT值大於30，臨床條件合適便可出院，「醫院得、社區放寬亦可行」，他認為本波疫情過後，政府應考慮更改甚至放寬疫苗通行證規定。

家長陳太向本報表示，其女兒染疫5日後已快測呈陰性，惟必須隔離滿14日，女兒多番要求上學不果，情緒更加低落，家長既要照顧子女身體健康，又要安撫其情緒。有家長甚至因「疫監」時間太長，自己亦承受壓力，直言活得荒謬，哭訴政府的隔離政策並無邏輯可言。

8月中全家確診的陳太獲安排送往竹篙灣檢疫中心接受隔離，她們一家均有免疫系統遺傳病，早前獲醫生評估後獲發「醫學豁免證明書」，沒有打針後確診的他們病徵輕微，女兒首兩日發燒，第3日回復精神，到第5日再做快測時結果為陰性，同樣要隔離滿兩周。

面對同一問題的還有成年人，部分接種一劑疫苗後發現健康問題，或沒有接種者，中招後同樣要硬坐14日「疫監」，與接種兩劑的人士「差別待遇」，有患者形容自己患新冠如輕感冒，病發兩日後就已毋須服藥，過往患重感冒最多只得一日病假，還要被迫回公司繼續工作，現在卻無端享「悠長假期」。另一近期確診的陳先生亦指自己不藥而愈，漫長疫監令他悶得發慌，直言：「與其困住我，我寧願返工。」

對於多名家長的困擾，醫務衞生局發言人僅指，本港累計已有6名3至11歲兒童染疫後死亡，他們均未有接種或只接種了一劑疫苗，現時5至11歲兒童的第二劑疫苗接種率只有69%，有必要進一步提高兒童的疫苗接種率。沒有回覆市民要求當局靈活調整檢疫及隔離政策的聲音。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，既然政府可放寬未接種兩針的確診病人出院標準，只要其於確診第7日或之後，核酸檢測CT值大於30，臨床條件合適便可出院，社區放寬亦可行。梁認為，政府要求沒打針的染疫者硬性隔離14日，原意料為推高疫苗接種率，但孩童中招、家長要陪護，無法外出工作，變相削弱社會的勞動力，他認為本波疫情過後，政府應考慮更改甚至放寬疫苗通行證。

毅知顧問公司董事總經理周綺萍亦認為，香港的感染者劃一可放假7日的規定缺乏彈性，環顧全球做法，大部分地區已視新冠作普通流感，病假亦按病情而定，不像本港般劃一放病假7日。她認為，政府可因應實際情況調整，對公司來說可填充人力資源，保持競爭力，對員工而言亦可彈性處理，如有員工真的病足7日，可因應情況由醫生發出醫生紙去延續病假，打散工者亦可因應身體情況而工作，不必要在身體無恙下仍然等夠7日始能復工。

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