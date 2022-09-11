強制舉報虐兒較外國落後　雷張慎佳：政府方案變相一級制

深水埗一名5歲男童，疑曾被親人疏忽照顧及施虐致死，事件引起關注，政府計劃立法強制舉報虐兒，兒童事務委員會委員雷張慎佳今日(11日)在電視台節目表示，政府的立法建議是將虐兒嚴重程度分為三級，只有嚴重虐兒個案才強制舉報，指方案變相是「一級制」，落後於海外國家。

政府的諮詢文件建議，是根據虐兒的嚴重程度分為三級，只有嚴重虐兒個案才強制舉報，其餘個案，例如「長期或不斷升級的嚴苛管教方式以致兒童受輕傷」或者兒童懷孕等情況，只屬鼓勵舉報或建議轉介。雷張慎佳認為本港對強制舉報虐兒步伐較外國慢，當政府做決策帶動新發展時，仍只關注嚴重個案而非走先幾步，她指政府在界定虐兒方面出了問題。

政府提出的方案，只列明教師、社工等專業人士須負刑責，對象未有包括一般大眾，她認為不代表同住家人沒有責任，因為家人沒有盡責任保護兒童，也可能有刑事責任。現時社會討論的「沒有保護罪」，她認為暫未見到市民有廣泛地理解這法案的建議，並指出指政府推動強制舉報虐兒已經一段時間，期望能加快處理，盡快成事。

政府計劃就強制舉報懷疑虐兒立法，舉報機制擬分為三級。如已知兒童受到嚴重傷害、或有逼迫切危機，即屬第一級，要即時舉報；第二、三級代表即使兒童受虐未到最嚴重或有危機，但專業人士如有擔憂亦可舉報。