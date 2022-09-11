疫情嚴峻　小天瑜中秋未能回家團聚　爸爸送禮哄她開心

7歲女童周天瑜命途多舛，2018年罹患橫紋肌肉瘤後再歷醫療事故，惜淪「植物人」。事故至今，醫管局仍未就事故予天瑜家屬一個合理的答覆。昨日(10日)乃中秋團員的佳節，可惜天瑜父親昨日凌晨在社交平台上載影片，表示原本打算在中秋節接天瑜回家團聚，可惜最近疫情嚴峻，經過跟醫生討論後，忍痛決定稍為延遲天瑜回家的日子。

片中天瑜父親向她解釋不能回家的原因，爸爸指不知是天瑜對內容不感興趣，還是不肯接受解釋，慢慢睡着了。爸爸續稱，他們有數個擔心的原因，包括怕天瑜會受到感染；若家人不幸中招，他們根本不可能同時照顧天瑜和哥哥；若天瑜變成密切接觸者，因大口環醫院没有負壓病房，只可以安排送去其他醫院，而其他醫院的醫護人員缺乏照顧天瑜的經驗。天瑜睡着了，爸爸惟有使用「殺手鐗」哄她開心，送天瑜一個有音樂的電子燈籠。聽到音樂後，天瑜開始有反應，可看到她慢慢張開眼睛。

上周日(4日)天瑜父親表示，天瑜接受14天的抗生素療程後，吸入性肺炎的病況已穩定。惟發現療程期間換了臨時的矯形腳套，但該腳套可能不適合天瑜，天瑜的左腳腳跟後方岀現了一個約5元硬幤大小的傷口，看似被磨掉了一層皮肉，爸爸相信不是一兩天的傷害所導致的，心痛天瑜在療程間受苦卻無法表達，因此流下眼淚。爸爸認為這次的事件，有很大程度是醫護人員的疏忽所致，但只要傷口没有進一步的惡化，暫時不作追究。爸爸近日亦交代了傷口進度，指正在愈合中，但瘀血未散。