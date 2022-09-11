市建局「招標妥」未因疫情影響審批　2個月內簽服務協議

對於大廈維修，當中的持份者如業主、法團及工程界都非常關注，市建局行政總監韋志成今日(11日)在網誌表示，部份工程業界或法團委員，對市建局「招標妥」的工作流程有誤解，強調市建局在疫情下並沒有積壓個案，或延誤審批新申請，「招標妥」在2016年推出後，已審批逾2600宗申請，涉及約3300幢樓宇，惠及21.4萬個住宅單位，當中約1000宗是過去一年審批的個案，反映沒有因疫情而受阻。

韋表示，收到「招標妥」申請後，3個工作天內會發出確認通知，同時核對申請人提交的樓宇資料，以確定申請資格及所需費用；完成審批後，就會安排與法團代表簽定服務協議，整個程序一般在2個月內完成。他指，「招標妥」自推出以來運作良好，承建商亦積極參與。「招標妥」服務的另一項支援，是市建局委派獨立專業人士，為業主提供專業技術意見及對工程進行獨立的估算，為業主提供多一個參考資料。據數據分析，在使用「招標妥」服務的維修工程項目中，業主最終所揀選的工程承建商的標書，有超過6成的中標價低於獨立估算。

市建局去年4月設立全新的「電子招標平台（公眾版）」(「公眾版」) ，讓未能參與市建局樓宇復修資助計劃的住宅、商業以至工業樓宇，也可以透過「公眾版」自行招聘工程顧問和承建商，為物業進行維修保養，推出至今反應理想。截至今年8月底，已有超過280項工程透過「公眾版」，由法團自行上載標書，邀請各類型承建商及顧問公司投標。