港鐵市區綫列車退役潮來臨　新車或下月底前投入服務

港鐵市區綫現代化列車「M-Train」即將全數退役。網上最新消息指，該車系內首列非因意外而退役的列車，已於今（11日）早上凌晨駛抵小蠔灣車廠，或暫時作零件車使用，並於稍後開始拆卸。據東網了解，用作替換的新八卡列車「Q-Train」，首兩列列車已進行試車，料最快可能於10月底前提供載客服務。

M-Train現時主要在五條市區綫行走，包括觀塘綫、荃灣綫、港島綫、將軍澳綫及迪士尼綫。其中，首代列車車齡已超過40年，預計須於2023至2027年陸續退役。港鐵前後需處置近700個車卡，將成為本地歷來最大規模的鐵路車輛拆卸工序。據網上消息指，機電工程署要求港鐵今年底前，安排最少6列M-train退役，而目前市區綫亦鬧「列車荒」，安排現有列車退役，或短期內令列車短缺情況加劇。

港鐵正為港島綫、將軍澳綫、觀塘綫及荃灣綫4綫更換新信號系統，惟已投放26億港元的工程，因技術和疫情而出現延誤，並影響新列車投入服務的進度。據了解，港鐵已為兩列新列車加裝舊信號系統，並正進行試車，最快有望在10月底前提供載客服務。隨後港鐵會視乎新車運作情況，以及新信號系統的工作進展，再決定其他新列車有否需要加裝舊信號系統。至於列車短缺情況，消息指各綫後備列車長期以來不足，倘繁忙時間內兩列列車出現故障，「肯定唔夠車用」。

港鐵今年中期業績提及，截至今年6月底，已訂購的93列新列車中，13列列車已運抵香港，並預計首列列車將於今年第四季投入服務。