抵港疫監改「3+4」無肉食　多3間檢疫酒店提前「跳船」

港府8月中放寬檢疫期至「3+4」後，入境人數未有倍增，但檢疫酒店的需求卻因日數減少而大減，根據最新指定檢疫酒店名單，除了至9月底有至少4家酒店停止作檢疫用途外，10月初再多3家酒店未等10月底完成今輪服務期便提早「跳船」，包括荃灣悅來酒店、荃灣的汀蘭居及灣仔的利景酒店均於10月初起退出，而汀蘭居、悅來酒店均於8月才成為檢疫酒店，變相只營運2個月檢疫酒店便退出。醫務衞生局表示，68家參與直至10月底的第8輪指定檢疫酒店計劃的酒店中，有7家因不同原因提前解約，涉及約3,100間房間。現時房間總數仍維持近2.3萬間，大部分酒店的房間供應仍然十分充裕。

翻查入境事務處數據，8月12日起實施「3+4」檢疫政策前的一周(8月5至11日)，該周共有約3.5萬人經機場入境，實施後首周(8月12至18日)的人數上升18%至約4.1萬人，但升勢未能維持，實施後次周仍維持約4.1萬人，而最近一周(9月2日至8日)經機場人境的人數回落至約3.8萬人，僅較「3+4」前多約3,000人，但抵港的人的酒店檢疫期縮短了4天，酒店能供應的房間變相較之前充裕。

香港酒店業主聯會經理陳媛妍亦向傳媒表示，最新檢疫酒店入住率剩下40%至50%左右，目前檢疫房間的數量相比之前更多，競爭大了，價錢相對不能太貴，變相令檢疫酒店的利潤或更少。她續指，不少人均認為未來「3+4」檢疫政策可能再放寬，酒店下半年的生意或會更旺，連同其他考慮，令檢疫酒店選擇轉回普通酒店，吸納宅度假(Staycation)客人、長租客等，彈性亦更大。