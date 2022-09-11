患心臟病芝娃娃元朗街頭遭擄走　兩周未尋回　主人極憂心

元朗街頭發生公然擄狗事件。讀者徐小姐向東網表示，她所飼養的芝娃娃狗女Rafa，在8月28日晚上9時半由家傭帶往散步，惟至元朗Grand YOHO地下玻璃門，即巴士總站附近時被人擄走，她已經報警處理，希望賊人盡快歸還狗隻，亦希望有心人如有Rafa的資料，可與她聯絡。

徐小姐表示，事發後她與警員返回現場一帶，警員翻看附近「天眼」片段，揭發有兩名單車男賊擄走其愛犬。當時家傭在附近遛狗，疑不察覺狗繩鬆開，其中一名單車賊人在場觀察約兩分鐘後，另一名賊人亦騎單車而至，兩人一先一後騎單車離開，前方的懷疑負責開路，後方的則一手抱起Rafa，兩車之後絕塵而去。她形容，兩名賊人年約20至30歲，負責落手偷狗的人穿着拖鞋。

她十分擔心Rafa的現況，因Rafa有心臟病及其他小毛病要定期食藥，憂慮牠會病發失救。她續指，4年前收養兩隻芝娃娃，包括被盜的Rafa及另一隻狗仔Rafael，當時兩隻均年約6歲，即今年牠們已10歲，兩犬一直形影不離非常友好，現時Rafa行蹤不明，Rafael失去同伴亦感沮喪，茶飯不思，經常對着大門不斷吠叫，又瞓在大門旁，似盼望着同伴歸來，每當聽到人們談論Rafa，Rafael更似聽懂人話而流淚。