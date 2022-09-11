今增9033確診 中秋假後疫情或反彈 公院病床加至4千張

第5波疫情毒鏈難斷，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(11日)新增9033宗確診，包括129宗輸入個案。張竹君表示疫情有些少回落迹象，惟仍需觀察長假期後會否反彈。醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業擔心中秋過後疫情會反彈，指會維持機動性，病床數量處於第三階段，公院將提供最多3,500至4,000張床。另因社區長者確診數字未有下跌，亞博治療中心假期後床位增至280張。

有3間學校有個別班級多人染疫需要停課一周，均為中學，分別是八鄉鄉事委員會公益社中學的1B班、天水圍香島中學1E班、東區漢華中學2C班。九龍城環球護老院有限公司及深水埗杏林護老院有限公司，該2間安老院舍有新增個案，有人需檢疫。變種病毒方面，BA.4、BA.5的個案(L452R)於8日佔75%，較前一天輕微上升，估計現時BA.5佔66.4%、BA.4為8.6%，BA.2.12.1則約5.1%，而BA.2.2佔20%。

醫管局則公布，九龍醫院胸肺內科出現感染群組。一名63歲男子於上周四(9日)確診後，當局發現多2名病人中招，同樣為84歲，另有2名病人列為密切接觸者。該病房已進行清潔。