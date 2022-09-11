再有11患者離世　當中8人曾接種新冠疫苗

第5波新冠肺炎疫情未平，醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業今日(11日)表示，過去一天有11名確診病人在公立醫院離世，涉及8男3女，年齡介乎46至95歲，死者中有8人曾打1針或以上，包括6人已接種3劑疫苗；其餘則未曾接種新冠疫苗；其中1名死者來自院舍。離世患者中，有6人的死因相信與新冠病毒相關，另有4人死因跟新冠關係不明顯，餘下1人則為不確定。

死因或跟新冠有關的6名患者，分別涉及無打針的67歲男死者，曾患腦腫瘤，因氣促、血含氧量低而入院，當時不醒，需要插喉，隨後確診，情況持續轉差至上周五(9日)離世。92歲男死者已打3針，本身肺功能有問題，因發燒、咳嗽而入院，隨後情況一度好轉，惟併發心臟問題及肺炎轉差，昨日(10日)離世。92歲男死者已打3針，有高血壓、糖尿病、胰腺炎，入院前一天確診，當時有發燒、血含氧量低，昨日過身。

另外，90歲女死者已打2針，有腦出血、腦退化，入院時發燒、有氣促，之後曾轉院休養及康復，同樣昨日離世。80歲無打針的男死者，有高血壓、胃潰瘍，入院後昨午離世。92歲男死者已打2針，有膽石的背景，入院時整體狀況差，有咳嗽。他快測及核酸測試都確診，曾轉至佛教醫院休養，但併發肺炎及胃出血，亦於昨午逝世。