政Whats噏：涉暴動在囚年輕人已蓋豬仔印 郭玲麗：知錯就教好佢

郭玲麗話若果曾誤必歧途嘅年輕人知錯，作為「人師」就要教好佢哋。

2019年修訂《挑犯條例》惹起軒然大波，爆發連場激烈衝突，唔少年輕人同學生都被捕。政府日前話有部分涉暴動在囚嘅人士都感到後悔，會幫助佢哋進修。本身係小學教師嘅議員郭玲麗(Lillian)話呢班年輕人已蓋上「豬仔印」，成為人生嘅污點，若果知錯，作為「人師」就應該教好佢哋。

Lillian今日(11日)喺社交平台貼文，話一班喺2019年黑暴期間誤入歧途、行差踏錯嘅年輕人，經歷咗呢幾年洗禮，付出咗相應嘅代價後即將回歸社會，佢引述孔子提到「有教無類」，話作為教育工作者，唔應該喺教育面前因應學生嘅背景去決定接受同唔接受，而作為「人師」係要決定用乜嘢方式去教導好面前嘅學生。

點樣教導呢班曾讓入歧途嘅年輕人？Lillian話作為「人師」就係要教學生做人，做得唔好嘅就要「改」，改唔好就要佢哋學習承擔後果。佢又話佢哋已蓋上「豬仔印」，正正係人生嘅污點，「知錯者、能改者」，社會亦應該畀佢哋有將功補過嘅機會，令佢哋共同貢獻社會先係上策，仲話曾走錯路嘅年輕人要有更多嘅包容同耐性去指引佢哋走上正途。