增78廈納強檢名單　大埔帝欣苑佔14幢

再增78個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，其中，大埔帝欣苑佔14幢大廈。政府今日(11日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(12日至13日)期間進行病毒檢測。

另外，截至今傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。政府明日將於南區鴨脷洲邨及黃大仙竹園北邨重開流動採樣站，位於柴灣興民邨的流動採樣站會延長服務日期至本周二。

污水驗出病毒的地點如下：

1.大埔帝欣苑24座

2.大埔帝欣苑25座

3.大埔帝欣苑26座

4.大埔帝欣苑27座

5.大埔帝欣苑28座

6.大埔帝欣苑29座

7.大埔帝欣苑30座

8.大埔帝欣苑31座

9.大埔帝欣苑32座

10.大埔帝欣苑33座

11.大埔帝欣苑1座

12.大埔帝欣苑2座

13.大埔帝欣苑3座

14.大埔帝欣苑4座

15.大埔廣福道51至59號中嘉閣

16.大埔普益街1至23號(單號門牌)大廈

17.馬鞍山觀瀾雅軒6座

18.馬鞍山觀瀾雅軒5座

19.馬鞍山觀瀾雅軒4座

20.馬鞍山觀瀾雅軒1座

21.馬鞍山觀瀾雅軒2座

22.馬鞍山觀瀾雅軒3座

23.葵涌荔景山路274號華豐園

24.大埔廣福道26至62號(雙號門牌)大廈

25.大埔懷仁街15至53號(單號門牌)大廈

26.薄扶林碧瑤灣20座

27.薄扶林碧瑤灣21座

28.東涌迎東邨迎喜樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.大埔富善邨善雅樓

2.沙田愉翠苑愉歡閣

3.屯門欣田邨俊田樓

4.牛頭角彩德邨彩信樓

5.將軍澳蔚藍灣畔1座

6.大圍顯徑邨顯揚樓

7.天水圍天華邨華逸樓

8.葵涌麗瑤邨貴瑤樓

9.慈雲山慈民邨民健樓

10.天水圍天盛苑盛亨閣

11.秀茂坪寶達邨達富樓

12.馬鞍山利安邨利豐樓

13.將軍澳富寧花園6座

14.長沙灣麗翠苑麗棋閣

15.柴灣興民邨民逸樓

16.油塘鯉魚門邨鯉意樓

17.將軍澳日出康城MALIBU 2A及2B座

18.將軍澳茵怡花園7座

19.將軍澳維景灣畔11座

20.秀茂坪曉麗苑曉和閣

21.鑽石山星河明居A座

22.上水清河邨清潤樓

23.將軍澳清水灣半島5座

24.北角港運城1座

25.屯門富泰邨迎泰樓

26.將軍澳維景灣畔10座

27.柴灣富欣花園2座

28.黃大仙竹園北邨蕙園樓

29.沙田禾輋邨豐和樓

30.粉嶺牽晴間10座

31.屯門翠寧花園4座

32.長沙灣發祥街西5號凱德苑

33.荃灣翠豐臺5座

34.天水圍天恒邨恒貴樓

35.石硤尾石硤尾邨美盛樓

36.葵涌葵聯邨聯喜樓

37.粉嶺牽晴間11座

38.鑽石山龍蟠苑龍璋閣

39.鑽石山富山邨富信樓

40.將軍澳日出康城LP6 1座

41.屯門湖景邨湖翠樓

42.鴨脷洲海怡半島怡美閣

43.何文田愛民邨嘉民樓

44.鴨脷洲鴨脷洲邨利怡樓

45.沙田帝堡城7座

46.葵涌石蔭邨智石樓

47.青衣青康路10號青盛苑

48.藍田平田邨平真樓

49.葵涌葵盛東邨盛樂樓

50.石硤尾石硤尾邨美賢樓