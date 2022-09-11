婦攜童穿越兩車道　閒庭信步如抱阿斗　網民直呼危險

中秋佳節，出遊期間仍要注意交通安全，尤其攜童出行，更要醒神！昨日(10日)網傳一段馬路直擊，攝下當日中秋傍晚約6時30分左右，將軍澳廣場至寶盈花園交界的一段馬路，竟有1名疑似工人姐姐於懷抱5、6歲孩童的情況下，直接橫越行車頻繁的兩段往來車道，而該兒童的一邊鞋仔更於顛簸中脫落，雖其行為在一眾網民眼中甚為驚險，但工人姐姐在越道期間仍尤閒庭信步，意態從容，頗見幾分趙子龍於長板橋七進七出勇救阿斗的風采。惟有鑑此舉險憂不少，遂於網上議論聲不斷。

從片中可見，該名疑為工人姐姐的黑衣婦人先是在巴士站旁抱起男童，爾後不知是否貪步過甚，竟直接越過眼前的兩段行車線，徑自朝屋苑方向走去。期間不單使男童的一邊鞋仔曳落，更於走過眼前車道後的數秒，即有接連數架車輛呼嘯而過，縱婦人仍「瀟灑」得只遺下背影，看似不以為意，但仍惹來大批網民炮轟其不顧馬路安全的行為。

不少網民知悉後，紛紛直呼「太危險了」、「咁都夠膽！」亦有人表示，「呢個位好多孝子孝女，好爸爸同好媽媽日日係咁過，根本應該中間再加欄杆分隔杜絕啲人咁過。」反映此處或是該區交通黑點，常有街坊罔顧安全、亂越馬路。同時，更有人認為該婦人既然帶同小童，更應注意安全，勿貪急惹禍，「行遠少少有紅綠燈，抱住小朋友無謂博啦！」