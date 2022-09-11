「小強炒飯」疑屬整蠱　酒樓東主嘆受前員工拖累　生意挫2成

外出用餐最緊要食得安心，當中衞生問題更是人人關注。網上社交平台早前流傳一客「小強炒飯」的照片，直指筲箕灣一間酒樓污糟邋遢，上枱炒飯「加送」疑似被炒乾水份的蟑螂屍體，令人大倒胃口，而事件亦引起網民熱議，部分人視之為十惡不赦，揚言「永不幫襯」。涉事酒樓的東主今日(11日)開腔伸冤，指事件背後懷疑牽涉前經理欠債，導致酒樓被不明人士盯上，並以「小強炒飯」的陰招敗壞名聲，他翻查酒樓「天眼」後，稍後將向警方提供疑似相關食客「加料」的片段，以求討回公道。

酒樓東主黃先生接受東網記者訪問時，臉上流露疲態，似乎飽受事件困擾。他指出，懷疑將酒樓牽扯入風波的前經理，大約一個月前離奇「玩失蹤」未有上班，其後才打電話表示辭職。及至上周三(7日)，為數9名的黑衣人突然現身酒樓，指名道姓要向該名前經理收債，並在門口位置搗亂喧嘩，職員曾申明他們所指的人士早已離職，但他們繼續影響生意，擾攘一番後才告離開，酒樓方面亦曾就此報警處理，詎料事隔兩日(9日)，酒店便爆發「小強事件」。黃先生事後翻查「天眼」紀錄，並結合職員的說詞，察覺兩名分穿黑衫及白衫的涉事男食客極為可疑，他們進入酒樓後抬頭東張西望，懷疑觀察「天眼」位置，並一度要求轉枱，相信是試圖避開「天眼」覆蓋範圍，以便行事。

根據他提供的片段，顯示二人大快朵頤後，鏡頭外的白衫男取出紙巾有所動作，似乎是將不明異物倒入剩餘的福建炒飯內，然後取起匙羹，將盤中飯粒左翻右撥，待「大功告成」後，轉而拿起手機，相信是拍照存證。至於黑衫男全程淡定玩手機，即使同伴召來職員投訴，他亦冷眼不理，對食物混入蟑螂漠不關心。酒樓事後打算報警，以及召喚救護車安排他們送院檢查，但2人一概拒絕，並自行向食環署投訴，由署方派員檢走蟑螂化驗。黃先生表明絕對相信酒樓衞生，又指開業以來「從未見過咁大隻曱甴」，今晚會將片段交予警方，冀將事件查個水落石出。惟今次風波撞正中秋，估計大挫近2成生意，他慨嘆過去在疫情下苦苦支撐，如今懷疑再遭人影響商譽，令情況雪上加霜。