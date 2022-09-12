港大新一屆「亞洲環球學人」名單出爐　冀培育未來環球領袖

香港大學亞洲環球研究所因應世界經濟的重心逐漸向亞洲轉移，著重培養具備亞洲視野的領導者。研究所昨日(11日)公布新一屆「亞洲環球學人」名單，入選名單為15為來自世界各地政府、民間社會團體及商界的傑出人才，並於本年9月12日至11月19日於香港大學參加為期十週的課程考察與交流。計劃旨在培育出從亞洲角度深入了解環球議題的思想者、領導者，成爲足以影響世界未來的頂尖環球領袖。

入選者須具備卓越的領導才能，對亞洲事務及環球議題有共同興趣，將來能夠在政界、商界或公民社會扮演舉足輕重的角色。課程中，學人將會參觀香港的各機構和設施，了解國際城市的動態以及如何克服挑戰，從亞洲的角度了解當地的全球問題。

本届的學人均在各自的專業領域中擔當重要領導角色，包括前西班牙議會議員、致力為發展中國家農民推動風險管理的玻利維亞初創公司總裁、前馬里總統特別顧問、通過建立亞太地區夥伴關係促進健康公平的新加坡倡導者、印度高等法院的憲法和人權律師，以及香港MWYO青年辦公室民間智庫營運總監。