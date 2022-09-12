不停暴曬恐增患白內障風險　醫生籲猛烈陽光下宜戴UV400墨鏡

年輕一族在夏天進行戶外活動時，於陽光下暴曬，隨時增加患白內障的風險！眼科專科醫生陳頌恩指，陽光中的紫外光或會傷害眼睛的細胞及蛋白質組織，可加速白內障的形成，及增加患黃斑病變的機會。他以一名30多歲患者為例，因追求健康膚色而每日到海灘曬太陽，結果患有如60多歲長者般的白內障。因此，他提醒市民要小心陽光中的紫外光，做足防曬。

陳頌恩解釋，紫外光對眼睛會造成一定損害，包括因傷害眼角膜細胞而產生胬(音：腦)肉，不但影響外觀，更對視力造成影響。紫外光也可曬傷眼皮，暴露在強烈紫外光的環境下，更會加速白內障的形成。而當黃斑點、視網膜長期受紫外光照射時，也可以增加患黃斑病變的機會。因紫外光而造成的影響可分為急性和慢性。他舉例指，若市民到一個以高劑量紫外光殺菌的店舖，角膜會急性灼傷，出現眼紅、不適、酸痛、甩皮、之後數小時不停流眼水的症狀。而紫外光會誘發的慢性疾病，則有白內障及黃斑病變，有機會令眼晴出血、以及「睇唔到嘢」。

由於長期暴露在強勁紫外光下會引致以上眼疾，故在地盤工作、漁夫等戶外工作者，同屬高危人士，在業界工作數年就容易較早出現關於紫外線的眼疾。不過陳指出，暴露多久、有否做好防曬、紫外線是否強勁等，都是相關因素。因此，市民在猛烈陽光下，應「做足預防措施」，包括戴上可阻隔大部分紫外光的「UV400」太陽眼鏡，基本上可抵擋100%的有害紫外線；另可以選用較大塊鏡片的墨鏡，可阻擋更大範圍，例如前面及側面的陽光；或選擇戴帽。