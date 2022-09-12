綠置居轉手勁賺　單位平均溢價達201萬港元

政府推出綠置居本來是為市民提供置業階梯，但因監管不善卻淪為炒賣工具。有綠置居業主在「解禁」後轉售單位，勁賺300萬港元。而為了打擊資助房屋的炒賣情況，房屋委員會資助房屋小組委員會年初通過收緊轉售限制，新一期綠置居跟居屋的業主於5年內只能以不高於原價在居屋第二市場轉售單位。公屋聯會相信做法可改善到資助房屋的炒賣情況。

綠置居先導計劃於2016年推出，新蒲崗景泰苑為首個項目，有業主於2017年以279萬港元購入實用面積492平方呎的高層兩房單位，去年以588萬港元於居屋第二市場轉售，帳面獲利約309萬港元，單位升值1.1倍。公屋聯會去年曾就綠置居及居屋的轉售概況作調查，發現近半屋苑第3年起轉售單位所獲得的溢價較原有定價超出1倍。至於綠置居單位，所有單位平均溢價106.3%，每間單位平均溢價達201萬元。

為了打撃炒風，房委會將在第二市場以不高於原價轉售單位的期限，由首次轉讓日期起計首2年延長至首5年，即買家購入單位的第6年起，才可未補價將單位轉售予綠表或白居二等買家。住滿15年才可補價於公開市場轉售單位，比之前限制的10年為多。