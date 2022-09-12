綠置居推3屋苑　馬鞍山錦柏苑入場費最低　3.95萬首期可做業主

今期綠置居只有油塘高宏苑位於市區，不過相對而言呎價較高，而另外兩個屋苑皆位於新界，分別為粉嶺清濤苑及馬鞍山錦柏苑。錦柏苑為今期綠置居中入場門檻最低的屋苑，只需3.95萬港元首期就可做業主。

錦柏苑位於恆泰路，鄰近欣安邨，3座提供1,896個單位，平均呎價為5,260港元，建議售價介乎79萬至273萬港元，預計關鍵日期為2026年2月28日。由恆安站出發，需約10分鐘路程，屋苑旁邊有巴士站，可往來尖東、上環、荃灣西等地。不過生活配套方面較為缺乏，僅得欣安邨3間商舖，居民日後購買生活百貨，就要穿過公園到恆安邨街市。欣安邨稍後會增設零售設施，滿足日後居民需要。

介乎粉嶺與上水之間的清濤苑位於清曉路，鄰近清河邨，為單幢樓，40層提供776個單位，建議售價介乎117萬至229萬港元。平均呎價最低，只須4,690港元，預計關鍵日期為2024年10月31日。交通方面，有循環巴士來往上水站及清河邨，5至8分鐘就有一班，頗算方便。若由上水站步行至清濤苑，約需8至10分鐘，全程有瓦遮頭。屋苑旁邊的清河商場有超級市場、酒樓、便利店及商舖。屋苑基座兩層亦預留為清河商場二期，相信配套不成問題。