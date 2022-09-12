綠置居2022將推出　細單位恐成貨尾　團體斥公營房屋分配不公

綠置居2022快將推出，今期共有4,693個單位，擬以市價41折出售3個屋苑，今年第3季開始接受申請，換言之，有意購買新一期綠置居的人士相信可於本月內提交申請，第4季攪珠，最快年底選樓。可是樓價下滑，部分單位偏細，交通又不便，恐遭公屋戶嫌棄，又有單位慘成賣剩蔗。關注基層住屋聯席表示，政府將出租公屋劃分為綠置居出售的做法，對輪候公屋人士不公平。

今期綠置居包括油塘高宏苑、粉嶺清濤苑及馬鞍山錦柏苑，建議售價介乎79萬至286萬港元。預計最搶手的屋苑為油塘高宏苑，屋苑位於油塘欣榮街，為今期規模最大，共有2,021個單位，建議售價為88萬至286萬港元，平均呎價5,710港元。雖然高宏苑呎價最高，但作為今期唯一市區盤，加上鄰近油塘站，附近生活配套完善，相信乃是不少申請人士的首選。交通方面，由港鐵油塘站出發，途經「大本型」及「鯉魚門廣場」兩個大型商場，再走過天橋，便可到達高宏苑，全程有瓦遮頭，需時約7至8分鐘。屋苑位置更鄰近鯉魚門巴士總站，有巴士前往屯門、中港碼頭及長沙灣等地。高宏苑原為鯉魚門邨的第四期擴建項目，被選為綠置居，關注基層住屋聯席成員余文彥表示，該地段較為優越，是不少輪候公屋人士希望抽到的地方，但房屋委員會卻將之劃分出售，最後輪候公屋人士只獲派得新界地段較差的地方，做法對他們不公平。

早前政府提倡減少出售細單位，更從年初起的住宅用地賣地條款中，加入最低單位實用面積要求，下限為280平方呎，不過該要求未適用於資助出售房屋項目。新一期綠置居，錦柏苑及清濤苑仍各有近半單位少於300平方呎。公屋聯會主席、荃灣區議員文裕明認為，公營房屋是為了讓市民改善住屋環境，而居住面積是其中一項主要因素，最低單位實用面積要求應該同時應用在公營房屋，不應只為了「跑數」令更多人上樓，而不顧及住屋環境。