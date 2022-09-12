東方日報A1：全城盼外遊　港解封勿等候

國際放寬入境檢疫安排「通關」為大勢所趨，惟本港等鄰近地區「斯人獨憔悴」，遲遲未全面放寬入境檢疫安排致大型國際賽事不欲在港舉行。正當本港仍在爭議檢疫安排為「3+4」還是「0+7」之際，鄰近的日本亦再下一城，宣布將短時間內放寬入境限制，容許旅客「自由行」，希望吸引海外遊客到訪，重振經濟。反觀香港，對外通關仍猶豫不決，市民渴望外遊，心急如焚，而不少本港政商賢達亦相繼要求港府對外通關，有人更稱本港與外地脫節，便已失去國際中心之實，惟政府至今無動於衷。

日本縱使前日新增86,996宗新冠肺炎確診個案，其中東京都佔9,988宗，全國再多128人死亡，但當地政府未有因確診數字上升而退縮。日本內閣官房副長官木原誠二表示，政府正檢視每日入境人數上限5萬人的規定，料於不久將來撤銷入境上限，屆時會同步放寬簽證和外國旅客跟團的規定，包括免除訪日遊客簽證及准許個人遊。

木原透露，日本政府會一同檢視邊境限制措施，秋冬是日本的旅遊旺季，知道許多外國人有意遊日，隨着世界各地恢復往來，日本也不能落後，特別是日圓疲弱令遊日吸引力大增之時。對於下月制訂的綜合經濟對策，木原指會推出更廣泛惠及大眾的對策。

2020年初爆發新冠疫情後日本封關，今年6月才重開邊境，允許外國人申請簽證後跟團遊日，全程必須有導遊陪同，而每日入境上限為二萬人。至上周再放寬規定，批准持簽證的外國人參加無導遊陪同的旅行團，每日入境上限增至5萬人。

政府新冠小組對策小組會會長尾身茂上周表示，部分小組成員對縮短染疫者隔離期有意見，認為風險評估不充分。他希望政府加強宣傳，讓民眾了解風險猶存。他又稱，接下來第8波疫情或與流感重合，應事前展開風險評估，否則陷入被動局面。

回到本港，政府擬於11月舉行「國際金融投資峰會」向國際展示復常，但亦只限出席峰會的商界高層獲免入境檢疫，但在港行程則受到限制，有高層不欲訪港。商界人士指要保住香港國際金融、航運及貿易中心地位，要拓展「暢通便捷」的國際聯繫，香港「入境」如「不暢通」、「不便捷」，與其他地區脫節，便已失去國際中心之實。不少人希望暢通便捷、入境解控可在10月前起跑，不等11月。

另一商界人士亦稱本港防疫政策不僅影響經濟民生，亦令國際城市及金融中心地位受損，用了幾十年心血建成的地位，如因疫情而受損很可惜。解決辦法只有完全取消海外抵港者在酒店檢疫的措施。

醫務衞生局局長盧寵茂早前表示，放寬外防輸入須考慮不同因素，而檢疫酒店隔離期早前由7日縮減至3日是基於數據支持。他強調：「未來是2+5、0+7也好，同樣需要數據。」他又說，每日輸入個案佔比不足2%，主要是本地個案大增，當局正收集數據，但無正面交代放寬時間表。

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