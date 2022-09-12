屯門菁田和田2屋邨　有蓋車站欠奉　生活配套百無

新公屋交通規劃不善，繼東網早前揭發粉嶺皇后山邨的交通配套不足，導致邨民乘搭交通工具時日日大排長龍之外；屯門亦有兩個在8月陸續入伙，涉逾兩萬人口的和田邨及菁田邨，生活基本配套嚴重不足。不但無街市，就連一個有蓋的巴士站亦欠奉，居民等巴士時忍受風吹雨打，由於邨內亦不設站，東網記者實測最快都要花逾2分鐘才能由屋邨到達巴士站，有準住戶直言憂烈日當空下老幼中暑。而被多番批評的皇后山邨再現漏洞，架空花園橋部分的中空設計，雨天時如「水舞間」，加上過路處遠離巴士站，記者直擊有人冒險跨越欄杆追巴士，險象環生。

位於屯門西北部第54區的和田邨及菁田邨，在今年8月陸續入伙。兩邨共提供逾9400個單位，涉及人口超過2.3萬。然而，東網收到有準居民反映該處的交通配套強差人意，恐成為皇后山邨的翻版。記者日前在一個下雨天到現場視察，發覺和田邨對出雖設有巴士總站，卻只屬於停靠路邊，只有約65米長的巴士線，以一輛長約12米的巴士計算，最多只能同時停泊5輛巴士。雖然稱作巴士總站，惟該「總站」的設施「百無」，沒有設置遮蓋，候車市民需要受盡風吹雨打，記者亦發現由和田邨前往巴士站的行人路沿途亦無遮無掩。在雨天時尤其感受到風雨威力，記者在最接近屋邨入口的和麗樓對出實測，由該位置步行至最近的巴士站上車處，最快都要2分鐘始能到達；若計及位置較後的屋邨樓宇，相信所花時間會多一倍。

專程前往和田邨巴士站視察的菁田邨準租戶鄧先生，被突如其來的大雨淋至狼狽不堪。他形容巴士總站連上蓋亦欠奉，憂慮長者及小童會挨不住酷熱天氣而中暑，而屋邨的巴士線亦相當有限，在港島區上班的他，現時只能見步行步，若最終交通配套的情況未有改善，唯有轉工。和田邨及菁田邨距離港鐵站甚遠，最接近兩邨的港鐵兆康站，由和田邨步行要26分鐘，現時共有兩條巴士循環線，分別來往屯門港鐵站及屯門市中心。有準住戶憂慮當該處兩條新邨的大部份居民都入伙後，壓力倍增，巴士線會供不應求；加上兩邨均不設街市，意味着居民日後出外買餸，須靠接駁交通工具去其他區，進一步加重該處的交通負荷。

另一方面，記者再往粉嶺皇后山邨視察，該邨雖設有有蓋的巴士總站，記者在雨天時往現場察看，直擊不少巿民疑因過路處位置太遠，為省時而冒險跨越欄杆過馬路，再跑去對面巴士站乘車。在短短5分鐘內就有超過10人「跨欄」，有白頭老翁懶理有車輛正高速駛至，單手撐着雨傘，再單腳跨越高約1米的欄杆，若不慎跌倒，後果堪虞。不但如此，該巴士總站上蓋連接的架空花園橋，並不覆蓋過路處，雨天時市民必須撐傘過馬路回到屋邨範圍，加上橋有一部分屬中空設計，適逢大雨時，雨水在中間傾瀉而下，儼如「水舞間」，居民要再打開雨傘擋雨，情況狼狽。

一直關注屯門兩邨配套事宜的議員田北辰指，巴士公司已隨時可以興建車站上蓋。惟據知運輸署已批出選址，卻因協調其他部門方面緩慢，而未批出「開工紙」，導致遲遲未開工，他坦言情況不可接受，他要求有關部門今年內完成興建上蓋；而涉及龐大人口的新公屋竟欠缺街市，部門亦正覓地興建，他指政府在規劃時，應做好配套，若等到居民入伙後才「補鑊」，是不理想做法。

房屋署發言人指，鄰近和田邨的巴士總站，是由其他政府部門設計及興建。皇后山公共交通總站地面出入口交通繁忙，不適宜加設過路處；居民可利用地面過路處橫過馬路，或在雨天時使用連接皇后山商場二樓的有蓋「架空花園橋」到達交通總站。運輸署發言人指，早前已批准九巴、城巴及港鐵公司營辦三條全日及三條在繁忙時段提供服務的路線，以服務和田邨及菁田邨居民。巴士公司負責興建巴士站設施，包括乘客候車上蓋，預計有關工程會在今年10月至明年第一季陸續完成。