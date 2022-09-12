鄰維園「綠在天后」中秋後淪垃圾站　環團促外展支援

鄰近維園的「綠在天后」一度被一袋二袋垃圾包圍。

每逢中秋過後，公園總變得滿目瘡痍，連回收站門外竟也成為重災區。東網發現，維多利亞公園附近的回收點「綠在天后」門外，昨日被一袋二袋垃圾包圍，猶如垃圾站。事件反映港人的公民質素多年沒改善，回收意識落後。環保署說，職員於早上處理夜間自助回收袋收集的回收物時，發現少量廢物，並已按既定安排將廢物棄置。

從相片所見，廢物之多除了塞爆「夜間回收箱」，甚至佔據了半條行人路，途人經過亦多望兩眼。途經的何小姐估計膠袋之中定必混雜其他廢物，而非單純乾淨的可回收物，擔心衞生情況。她慨嘆市民的回收、廢物處理的意識落後，當沒有職員監察便「亂嚟」，憂慮職員需費神、費時處理，期望政府多教育以改變市民的意識，又應派員看管。

東網記者昨午再到該回收點視察，廢物均已處理。職員透露，他們昨早需花時間逐件廢物分類，亦遇上污染物，例如食物殘渣，好在人手充裕，未有影響服務。而「綠在天后」的社交專頁、門外亦已貼出告示，提醒市民切勿將回收物放在門外，以免影響居民。

綠惜地球高級項目主任劉兆朗坦言，維園附近若非有綠在區區回收點，根據當局垃圾處理方式，相關雜物只會棄於堆填區，但指「乾淨回收」的概念仍未扎根港人的腦中。他認為環境保護署應考慮於大時大節，明知多人聚集的日子，要求「綠仔店」延長服務時間，甚至派外展隊至公園回收，有義工或職員協助市民，方便之餘又減低亂拋垃圾的情況，有助大眾有意識地回收。