港大研究指兒童及青少年接種疫苗可防重症　專家指至少要打兩針

新冠疫情肆虐，當中不乏兒童感染，嚴重個案亦增，亦有出現併發症及後遺症，港大研究發現，兒童及青少年打兩劑復必泰或科興疫苗，重症保護率逾九成。港大兒科臨床助理教授陸俊文今日(12日)在電台節目表示，疫苗能夠預防肺炎、腦炎，以及需要插喉、氧氣治療和進入深切治療部甚至死亡的中及重症情況

他指出，研究亦顯示兒童接種兩劑疫苗後，預防感染後入院的有效率達至少8成。研究亦發現接種復必泰或科興疫苗，有效率有差異，但本港青少年較早開始接種復必泰疫苗，會影響研究數據，認爲不應直接比較兩款疫苗成效，又指根據外國數據，現有疫苗對Omicron病毒仍然有效，港大未來會就疫苗應對Omicron BA.4和BA.5情況再做研究。

港大早前研究分析Omicron BA.2襲港期間，兒童及青少年接種新冠疫苗情况及確診後住院的數據，發現3至18歲的兒童及青少年中，打了兩針復必泰或科興疫苗，預防中、重症率分別為93.1%和95.8%，而已打了3針的近7萬名兒童及青少年，並無出現與新冠相關的住院或中至重症，只打一針，則防中、重症率分別為84.6%及33.5%。