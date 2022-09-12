東區醫院提供遙距視像服務　訓練精神科病人專注力及反應

新冠疫情襲港下，部分公院醫療服務受影響。為此，東區醫院精神科前年起，向院舍和居家病人提供遙距醫療服務，包括遙距診症、視像探訪及訓練等，至今服務近6,000人次。視像訓練由該院的成人精神科及老人精神科日間中心負責，醫院會揀選合適的病人，再因應其情況安排服務。例如護士、物理治療師及職業治療師會透過視像，訓練病人的專注力及反應。對於情況不太穩定的病人，院方會安排實體的額外支援。

醫院透過視像和實體的混合模式，為腦退化、抑鬱症等不同病人分組，提供遊戲訓練、物理治療、職業治療等視像訓練。有腦退化病人使用服務後表示，享受網上與其他人討論時事，認為現時疫情嚴峻，留在家中接受訓練會較安全。另有病人稱，每周上兩次網課，過程「感到開心」，相信對病情有幫助；也有家屬指，疫情令患病家人幾乎與外界隔絕，形容家人接受視像訓練後變得更專注。

院方表示，日間中心過去曾因疫情而多次要暫停服務，或會影響患者的病情，例如病人減少社交下，會增加孤獨感，對認知能力及情緒均有不良影響。故當局希望遙距醫療服務可支援病人，視像訓練也可提供多元化的治療及復康活動，期望盡量減少對病人復康進程的影響。目前服務已經恒常化，院方會為疫情惡化做好準備，譬如計劃提高視像訓練的比例，料每天可提供10至15節服務。