何栢良建議取消大廈圍封強檢　免加劇市民抗疫疲勞

新冠疫情纏港接近3年，港府一直利用大廈強制檢測、圍封強檢等方法，揪出社區的隱形患者。不過，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日(12日)在電台節目上表示，現時疫情嚴重，加上確診患者可在家隔離，即當局已接受大廈或會出現傳播，故建議取消大廈強制檢測及圍封強檢。

何解釋，大廈強制檢測在疫情初期扮演較重要角色，可在香港的擠迫環境下，盡快截斷傳播鏈。惟現時本港每周新增7萬至8萬宗確診病例，以污水檢測作為指標控制疫情，「已起不到作用」。另外，政府已允許染疫人士作家居隔離，意味當局已經接受大廈有機會出現垂直或橫向傳播，且認為風險可控，故他認為應取消大廈強檢和圍封強檢，避免加劇市民抗疫疲勞。

另外，打針方面，何栢良認為本港抗疫工作重點仍然是接種疫苗。他稱成年人接種率高，感染後的重症風險與流感相若，故政府應盡量提高長者接種率，以免「一刀切」影響其他已打針的人士。他又認為，本月底起12歲或以上人士打第2及3針之間的寬限期縮短至5個月，他認為寬限期「仍然是太長」，建議當局再縮短。