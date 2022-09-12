近1%入境人士首3天確診　商界促「0+7」　惟專家稱需時放寬

港府放寬經機場抵港人士的檢疫期至「3+4」方案，即3天酒店檢疫加4天家居監察的措施，剛滿一個月。根據衞生防護中心公布的確診個案資訊，放寬檢疫安排後，過去一個月經機場入境的人士中，有近1,450名在抵港後第1至3天中招。而入境處的數字顯示，同期有大概11.7萬名香港居民，或海外、台灣旅客經機場抵港，故首3天的確診比率僅為1.2%。

廠商會會長史立德向傳媒表示，商界當然希望進一步放寬抵港檢疫至「0+7」，即取消酒店檢疫安排，改為全部家居監察。他認為可方便外商來港外，也便利港商到海外招商或參展。由於全球很多地方均已取消入境檢疫措施，質疑香港的安排較為落後和保守。他又透露，商界已多次向政府反映放寬限制的希望，惟無奈每當政府打算放寬時，疫情又再反彈，形容是「天意弄人」；擔心若繼續維持現有措施，會令商界損失超過10%生意。

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，現時輸入個案佔整體比例不算高，即使抵港旅客翻倍，或只有數十宗「走漏個案」，對於社區每天有成千上萬宗病例而言，影響不會太大。不過他強調疫情短期內未見頂，若再放寬入境限制，有機會加重醫療系統負擔，可能令本波疫情的頂峰再向上衝，所以不能置醫療系統及社區安危於不顧。政府也要考慮，本港BA.4或BA.5的個案比例，仍未達外國逾90%的水平，反映本地及海外疫情有一定差距，相信要等到兩者比例相若時，才可放寬入境限制。