警新界南打擊藥駕酒駕交通罪行　共拘54人包括多名毒販

警方新界南總區交通部及機動部隊由本月9日起，一連3日在區內展開代號「田狩」反酒駕、藥駕及反罪惡聯合行動，於晚上及凌晨時分，在區內各主要幹道設置路障，共截查2,558輛車，並向司機進行酒精呼氣測試。同時在區內餐廳及酒吧派發宣傳單張，以打擊中秋節長假期酒後和藥後駕駛罪行。行動中，警方一共拘捕50男2女本地人、1名外籍男子及1名非華裔男子(21至64歲)，當中包括6名被通緝人士(28至60歲)。

被捕男女分別涉嫌「販運危險藥物」、「藥後駕駛」、「酒後駕駛」、 「未獲授權而取用運輸工具」、「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌車輛」及「駕駛時未有第三者保險」等罪行。此外，警方在一輛可疑私家車內，搜獲一部不屬於司機的電話，遂以涉嫌「盜竊」拘捕車上27歲本地男司機，案件分別交由新界南總區交通部執行及管制組特遣隊及葵青警區刑事調查隊跟進，大部分被捕人已獲准保釋候查。

另外，機動部隊警員於11日凌晨在葵青路設置路障期間，截查一輛可疑私家車，並於車內搜獲約33.7克懷疑「冰」毒及約20.6克懷疑氯胺酮，市值共約3萬元，而該名47歲本地男司機經快速口腔液測試後，亦測出對藥物反應，警方遂以涉嫌「販毒」及「在藥物影響下駕駛」，將他拘捕帶署扣查，案件交由葵青警區刑事調查隊跟進。