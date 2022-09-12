議員倡設「香港坊」　以最低3折租金助港青租細舖創業

本港青年在工作上面對挑戰，立法會議員田北辰日前與民政及青年事務局局長麥美娟及副局長梁宏正一同用餐，討論本港青年工作等議題。田北辰指除法律、醫生等專業及創科精英外，其他範疇的年青人一般只能打工，部分人或需要革新創業，奈何本港租金高昂，他建議政府牽頭與全港人流高的大小商埸業主商討，將部分空間設置「香港坊」並裝修成小店舖，讓首次創業的香港年青人以市值約3至5成的租金租用3年，當為微企的「business model」實習期，又建議成立微企扶助委員會。

田北辰指，以往有調查結果顯示香港不少青年最大的問題不是住屋，而是不能在自己感興趣的行業上工作並向上流動，有人為了養家活兒，為了生存而死死氣地，甚至每日行屍走肉般工作。他認為局長應支援非創科的年青人創業，是解決青年問題的重中之重，支援Low tech 創業，例如餐飲、髮型設計、美容及零售等行業，都屬年青人感興趣的範疇。

他建議民政及青年事務局與其他部門商量，牽頭與全港人流高的大小商埸業主商討，撥出部份位置做一個「香港坊」，將店舖劃分成較小面積，專門租予首次創業的香港年青人，用同樓層同區同行業市值約3至5成的尺租，租3年俾予他們邊學邊做，當作微企的business model 實習期。政府可於此3年提供免費及最基本的人事，財務及現金流管理、法律及商標專利等知識，讓他們累積經驗後再到自由市場競爭。同時，他亦建議成立一個「微企扶助委員會」，成員包括政府代表、準備創業的年青人及業主代表等，一起制定方案，直接向局長匯報，加強效率。