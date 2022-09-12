天秤慘劇　患癌遺孀解釋停收捐款理由　望大眾知道丈夫美好

秀茂坪安達臣道地盤早前發生塌天秤意外，釀成3死6傷，亦令3個大好家庭破碎。其中41歲電工許文明，遺下乳癌擴散至肺部第四期的太太與兩名幼女，大眾對許家遭遇大感痛心，紛紛踴躍捐款，昨日(11日)許的遺孀透過工權會呼籲暫時不用再捐款給他們，她今(12日)再撰文剖白心情，稱得到了全港大力支援，收穫了超多人的關愛，但擔心部分捐款人的情況「未必好過我」，故暫停收捐款，同時希望大眾想起其丈夫時，不止是某意外身故者，而是「知道他的美好」。

許太透過工業傷亡權益會發文，坦言事故發生了，希望丈夫的離世除帶來悲傷外，還可對香港社會有一點點積極的意義，希望相關的機構及部門能用一種建設角度去思考，例如建立一項制度或一套系統，在盡量規避風險的同時，也不讓企業操作實施困難。她又直言事件後「讓我收穫了超多人的關愛，方方面面可謂無微不至，太多都超乎了我的想像」，而捐款「無疑對我的幫助巨大」，但考慮到捐款者本身或面對家境困難，故聯繫社工停收捐款，又表示「最近不時有人對我點讚，面對這種好意我有點尷尬」。

至於另一名死者22歲工程師助理潘浩鈺，其媽媽獨力撫養兒子成材，蝸居劏房11年，才在數年前入住公屋。工聯會指，潘上進好學，肯做奮鬥，在中學表現進取優秀，香港專業教育學院(IVE)甫畢業便進入地盤由低做起，入職數月就報讀自資學士課程進修，孝順顧家。潘離世後遺下母親，家庭再陷入困境，希望熱心人士捐助。此外，民政事務局局長麥美娟探訪了潘媽媽，強調政府非常關注今次事件，各相關部門正在調查。