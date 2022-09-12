61歲張劍明行山失蹤16日　中秋未能團圓　家人傷心籲協尋

中秋節本來是家家戶戶團圓共聚的佳節，惟失蹤61歲男子張劍明的家人，卻在憂愁中度過。張於8月27日離開其土瓜灣寓所後前往行山，從此失聯，其手機信號最後於西貢海下担柴山留下蹤迹。失蹤16日，張的家屬憂心如焚，期盼早日尋回張，但奈何救援隊已正式停止搜索，家屬呼籲熟悉担柴山的行山人士，可「幫幫眼」協尋張劍明。

張的家屬Tina向《東網》表示，張與妻子育有一女，平日熱愛行山，每次行山都不遲於下午4時回家。他失蹤後，家人查看其手機信號，相信他經海下前往担柴山，警方及消防等救援隊伍連日登山搜索，政府飛行服務隊直升機亦曾出動，惜無發現，警方曾翻查其八達通，未有發現可疑的出行紀錄。Tina指，警方統籌的搜救行動已正式結束，只剩郊野義務搜索隊(CVST)協助搜尋，家屬大感徬徨及傷心。由於担柴山是西貢較為冷門的行山路線，她呼籲熟悉担柴山的行山人士，可與CVST合作，分頭協助搜索。

根據資料，張劍明身高約1.7米，體重約81公斤，肥身材，圓面形，黃皮膚及蓄短白髮；最後露面時身穿白色短袖上衣、黑色長褲及黑色波鞋，手持一支藍色行山杖及攜有一個黑色背囊。他於上月27日離開土瓜灣下鄉道住所後，從此失去音信，家人當日報警。