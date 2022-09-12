有地產商籲豁免首次置業印花稅　助年輕人上車

房屋嚴重短缺，私營房屋價格高企，公營房屋落成量低，市民上樓難，年輕人上車難上加難。有組織今日（12日）舉行研討會，探討解決方案。有地產發展商建議政府更改印花稅稅階，豁免年輕人首次置業的印花稅。有區議員則建議，發展郊野公園邊陲地帶及棕地，同時加快建屋流程。

地產發展商行政總裁鄧灝康表示，現時年輕人「唔食唔住20年先買到樓」，認為有必要改善房屋問題，建議政府更改印花稅稅階，讓35歲以下首次購買800萬以下自住私樓的年輕人豁免印花稅。他指出，假設年輕人日後出售物業，則需按當年購入價計算，收回印花稅，以「先住後付」印花稅的形式，避免出現青年置業有特權的問題。同時，政府可利用興建隔離設施的經驗，在「北部都會區」興建青年短期租住設施，例如在白石角興建創科村，並設置較長的租期。

區議員柯創盛批評本港建屋流程緩慢，指以往發展一個地區需時7年，現在發展洪水橋、古洞則需要足足17年。柯建議開發更多的土地資源，例如可以發展郊野公園邊陲地帶和棕地等。他又提出「新居屋計劃」，呼籲當局讓29至35歲的青年以優惠計劃購買居屋，例如只需支付1成首期。