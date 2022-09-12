工展會購物節迎尾聲　大批市民搶購減價貨

一連4日的工展會購物節於今日(12日)迎來尾聲，大批市民趁中秋連假的最後一天，與親朋好友們遠赴亞洲國際博覽館，盼搶購「心頭好」及減價產品。由於入場人數眾多，會場一度需要分流進入。東網記者在現場見到大批市民排隊，人流擠迫不已，正等待分流進入會場，而亞博館亦不斷廣播報告場內人數到達上限。至於會場內亦人頭湧湧，有參展商亦趁活動最後一天，推出不少減價優惠，吸引客人搶購。

零食店店東賴小姐表示，今年購物節人流比去年多，生意額也比去年好，認為是消費劵增強了市民的購物意欲。她補充指免費接駁巴士以及適逢假期，均吸引更多人前來購物。另一店舖負責人蔡小姐表示，今年工展會人流相當多，但市民消費意欲謹慎，店內售價10至20港元的貨品，與以100港元4至5件銷售的魚皮和雞皮最多人買，但售價超過100港元以上的貨品則少人問津。她稱人們普遍挑選價格較低的產品，昂貴的產品的銷情則不理想，整體生意額不及早前的食品展。

市民林先生今天帶同兩名兒子前來購物，買了鮑魚、凍肉和一些給小孩子的食物，花了約2,000港元。他稱自己看到心水就買，不刻意掃平貨。他亦表示雖然消費劵早已用完，但電子消費平台十分方便，讓他購物時不用帶很多現金；另指今年工展會在亞博舉行很特別，又指人流之多超出預期。黃小姐則買了廚具和零食，她稱自己沒有刻意為購物作預算，「啱心水就買」，又表示主要以消費劵購物，今天前來是希望藉工展會最後一天「掃平貨」