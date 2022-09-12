棚仔布販接納政府搬遷安排　團體盼營業至農曆新年後

屹立約44年、俗稱「棚仔」的深水埗欽州街臨時布販市場，原定年內收回土地以興建居屋。就政府早前向受影響的布販提出兩項安排，包括搬遷至通州街橋底街市第1至第3座的新布販市場，抑或離場補償，有關注團體今(12日)表示，周旋約7年後，所有布販最終無奈接受當局安排，當中不足20戶選擇搬遷。但仍期望當局允許，至少營業至明年農曆新年後才離場。

欽州街布販市場商販關注組指，自政府2015年落實收回棚仔後，曾多次與政府商討處理事宜，包括賠償、新布藝市集方案等，惟過去數年因社會事件、疫情下陷入膠着。直至今年8月初食環署再提出更新方案，雖然然後就租金、搬遷期及搬遷費上未有實質讓步，惟大部分在棚仔工作逾40年的小販年事已高，談判多年，已心力交猝，「最終無可奈何之下唯有接受最終安排。」

關注組主席何應開指，受影響布販中，33個檔戶搬遷至新市場，可獲租金優惠，其競投新攤檔的租金為市值的30%。惟其餘17戶不被承認經營者身商的布販，租金為市值60%，認為當局應一視同仁，以免後者交雙倍租。其次，要求搬遷期限至少延至明年農曆新年後，指布販積壓大量貨品，有待年尾清貨。長遠團體建議，當局將街橋底街市第4及第5座，用作發展社區布藝中心，以配合新棚仔市集，及毗連2024年落成的時裝基地，作出檔次分工，互相配合及產生協同效應。