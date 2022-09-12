警沙田巡查防疫　4日共發84張告票

因應疫情嚴峻，沙田警區於上周五(9日)至今日(12日)一連四日，巡查區內多個街頭賭博及群組聚集黑點，以及餐廳、酒吧及派對房間等多個表列處所。行動期間，警方共發出84張定額罰款通知書及6張傳票。3個表列處所亦因違反防疫規例被勒令停業14天。街頭賭博及聚集黑點方面，人員於廣源邨、美林邨及城門河第一海濱花園發現32名男女(49至85歲)聚集，部分人士更公然抽煙及吐痰；人員又於沙田公園、大圍港鐵站及馬鞍山公園附近發現共16名外籍女子(32至52歲)聚集，他們涉嫌違反禁聚令或口罩令而被票控。

表列處所方面，沙田分區雜項調查隊上周五巡查區內餐飲處所期間，發現一間位於石門的餐廳內，有兩名男顧客(24及35歲)，未能出示「安心出行」紀錄，一名女顧客(35歲)未能出示疫苗記錄，分別涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）。餐廳女負責人(47歲)亦涉嫌違反防疫規例，人員遂向上述4人分別發出定額罰款通知書或傳票。

另外，沙田警區反黑組人員亦於上周六(10日)發現一間位於沙田大涌橋路的酒吧內，一名男顧客(40歲)未能出示有效的快速抗原測試陰性結果，與酒吧男負責人(40歲)一同涉嫌違反防疫規例，兩人分別被發出定額罰款通知書或傳票。沙田警區特別職務隊人員於昨日(11日)突擊搜查區內多間派對房間，期間發現一間位於火炭的派對房間懷疑違規營業，男負責人(37歲)被人員票控。房間內的4男7女(17至24歲)，涉嫌違反禁聚令被票控。