將軍澳跨灣連接路工程近尾聲　土拓署：通車指日可待

為紓緩將軍澳交通壓力，土木工程拓展署指，預計今年完工的將軍澳跨灣連接路工程已近尾聲，連同正在興建的將軍澳—藍田隧道，車輛能經新路線往來將軍澳與東九龍。

正參與工程的土木工程拓展署工程師鍾玉明分享，將軍澳跨灣連接路的主橋是一條長達200米、重10,000公噸的雙拱鋼橋，亦是本港首次採用「浮托法」安裝的大橋。安裝過程需要兼顧潮汐漲退和天氣的情況，過程複雜並須確保大橋準確地安裝在指定位置，即不超過5厘米的位置誤差。他說︰「安裝過程受海面風浪影響，稍有輕微波動，也足以令放置鋼橋的半潛船移位」。

為求精確無誤，團隊在當天海平面較高的時分安裝鋼橋，讓鋼橋高於橋墩，減低鋼橋移近橋墩時相互碰撞的風險。同時，團隊在安裝時安排巡邏船引導其他船隻，避免它們在航行時靠近施工範圍所產生的波浪導致半潛船搖動。最終，安裝工程於5小時內以少於3厘米的誤差完成。

鍾玉明表示，工程現時已近尾聲，料將軍澳跨灣連接路通車指日可待。連接路通車後，連同現有及部分興建中的沿海行人路及單車徑將會組成全長5公里的環迴線。市民可在大橋長廊上散步或騎單車，一邊遠眺將軍澳灣的開闊景致。