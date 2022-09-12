李澤楷上周探訪阿Mo　將以個人名義提供1000萬經濟支持

MIRROR紅館意外發生至今已超過一個月，惟受重傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)仍然留醫，且情況不容樂觀。主辦機構MakerVille母公司盈科拓展主席李澤楷今日(12日)發聲明表示，他上周曾到醫院探訪阿Mo，再重申及承諾對今次事故會盡力提供協助，除了公司承諾負責阿Mo的醫療費外，更將以個人名義向其家人提供1,000萬港元的經濟支持。

李澤楷表示，對於演唱會事故為阿Mo及其家人所帶來的憂慮及傷痛，他亦一直深感沉重。李與阿Mo家人亦有討論阿Mo的情況和醫療選項，包括各地專家資料、最新的醫療技術以及其他支援等。聲明又提到，阿Mo的情況於周末有所改善，他亦希望可以透過各種實際行動，為阿Mo及其家人提供所需支援。

李又指，公司正全力配合政府及警方的調查，惟相關過程需時，在釐清事故原因及責任問題前。為了能盡快及切實地為阿Mo及其家人提供幫助，他將以個人名義向其家人提供上述金額的經濟支持。他續指，雖然明白財務上的援助不能減低阿Mo及其家人的傷痛，但希望在這艱難時刻我能出一分力；又強調無論政府及警方調查後有任何結論，均不會影響今次經濟支援。