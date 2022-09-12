政Whats噏：倡部分方艙闢作旅遊景點　姚柏良講真？

雖則話沙灘、廟宇又或者渡輪都可以係旅遊景點，但若果竹篙灣社區隔離設施亦都列作遊遊景點，唔知大家有冇興趣呢？旅遊界議員姚柏良日前出席一個網台節目，期間佢提到早前曾向當局反映，能否提供景點畀業界，例如帶團參觀一下方艙設施。儘管佢強調當中含有打趣性質，但呢個建議嘅出發點其實好嚴肅。原來有苦衷。

疫情反彈，單日確診個案曾連續幾日破萬宗，恐怕實際數字更高，事關有部分染疫嘅市民，寧願匿埋喺屋企都唔向當局申報，理由係擔心被送去方艙隔離。姚柏良話市民染疫但拒絕申報，當中確有道德問題，對公眾衞生安全構成威脅；但又無可否認，市民對方艙嘅觀感頗為負面，覺得裏面嘅配套同條件欠佳，以致產生一旦染疫而被安排入住竹篙灣，變相係一種懲罰嘅印象。

到底被謔稱「糟糕灣」嘅竹篙灣社區隔離設施，係咪好似坊間傳言咁恐怖，形容到好似坐監咁呢？佢話未入過去嘅市民未必掌握實況，其實佢有幾位朋友入過去，當中包括佢一位助理，都話方艙並非好似外界傳聞講得咁差。為咗釋除市民對社區隔離設施嘅疑慮，佢認為不如將部分闢為業界嘅本地遊景點，予參觀嘅市民清楚了解方艙嘅狀況。

咁為方艙拍宣傳片，扭轉市民嘅觀感又得唔得？佢認為未必可行，事關公眾對竹篙灣嘅不良印象深入心坎，要洗脫污名談何容易？佢又話方艙喺硬件上即使未盡人意，但管理上應該窩心一啲、貼心一啲，可以彌補下入住方艙嘅市民心靈。

佢又慨嘆，一日唔恢復人員自由往來，旅遊業一日都無得搞，而業界捱咗差不多3年仍深陷寒冬，即使靠本地遊「吊鹽水」，亦礙於近日疫情回升，本地遊收客日見困難，況且暑假已過，9月開始又迎來本地遊淡季，即使要待第4季至可以睇到少少曙光，但好多同業已經陷入無以為繼嘅境地，要賣樓、賣巴士或抵押資產，都唔知可以頂得幾耐，加上疫下業務空間非常有限，人才大量流失成為業界頭痛問題，憂慮將來恢復通關，亦未必有足夠人手接待遊客。佢重申，旅遊業受影響係最快，但恢復係最慢嘅行業，喺業務尚未復甦之前，業界極需政府支援，以保留行業嘅骨幹人才。