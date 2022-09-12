天降奇鼠嚇到無鼻哥　米線店舖有前科　衞生堪憂食完屙

本港鼠患無處不在，多區食肆、超市曾現鼠蹤。沙田有居民今日(12日)在社交平台發文反映，在該區某有名連鎖米線店享用晚膳時，一隻老鼠竟突然「從天而降」，在場的食客均被該不速之客嚇得當場四散而去，店員們卻如習以為常般，將老鼠踢走後繼續做身生意。不少網民得悉事件後，均回應指涉事餐廳衞生惡劣，已不是首次有老鼠出現。

事發於今日傍晚，有多名網民先後在2個Facebook發布有關相片，均指在同一間米線店用餐時，突然有老鼠出沒。其中有網民表示：「食食下(老鼠)喺部冷氣機度跌咗落嚟，之後個姐姐(店員)一腳踢走佢(老鼠)，踢咗落個客度。」另一名網民更附上一段影片，只見涉事老鼠當時已奄奄一息，不排除是被店員踢傷；該網民又指，老鼠出現時有大批客人立即離開現場，更有堂食顧客立即要求店員轉成外賣。

不少網民得悉上述情況，紛紛留言批評涉事食肆，又指已不是第一次出現鼠蹤，「我同事前日堂食都見到有老鼠，之後話畀啲姐姐掃出去(老鼠)！好恐怖」、「呢間分店唔喺第一次㗎啦」、「早幾個月前去買外賣，已經見過老鼠仔喺飲品出嚟個窗口跳出嚟」。另有人要求事主向有關政府部門反映，「有無報食環，要關門清潔吓」、「平時呢間嘢態度好差，衞生一樣，食咗都唔知屙幾多日」。