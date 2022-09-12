多74地點納強檢名單　大埔帝欣苑再有16廈上榜

再增74個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(12日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該70個地方的人士，須於明日至後日(13日至14日)期間進行病毒檢測。

截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。政府明日將於樂富康強苑、葵涌安蔭邨及洪水橋洪福邨重開流動採樣站，位於黃大仙竹園北邨的流動採樣站會延長服務日期至後日。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.觀塘順緻苑順應閣

2.馬鞍山聽濤雅苑1座

3.馬鞍山聽濤雅苑11座

4.馬鞍山聽濤雅苑3座

5.馬鞍山聽濤雅苑2座

6.觀塘順緻苑順祥閣

7.大埔帝欣苑5座

8.大埔帝欣苑6座

9.大埔帝欣苑7座

10.大埔帝欣苑8座

11.大埔帝欣苑9座

12.大埔帝欣苑10座

13.大埔帝欣苑11座

14.大埔帝欣苑12座

15.大埔帝欣苑13座

16.大埔帝欣苑14座

17.大埔帝欣苑15座

18.大埔帝欣苑16座

19.大埔帝欣苑17座

20.大埔帝欣苑18座

21.大埔帝欣苑19座

22.大埔帝欣苑20座

23.沙田瀝源邨壽全樓

24.大埔懷義街8至24號(雙號門牌)大廈

25.大埔寶鄉街35至39號寶康大廈

26.大埔安富道2至8,8A,10至12號大廈

27.觀塘順緻苑順成閣

28.觀塘順緻苑順康閣

涉及多宗病例的地點如下：

1.粉嶺雍盛苑雍華閣

2.上水清河邨清朗樓

3.黃大仙竹園北邨榕園樓

4.天水圍天晴邨晴雲樓

5.將軍澳彩明苑彩貴閣

6.沙田廣源邨廣柏樓

7.牛頭角彩霞邨彩星樓

8.葵涌安蔭邨康蔭樓

9.將軍澳寶林邨寶智樓

10.慈雲山慈民邨民裕樓

11.葵涌葵聯邨聯欣樓

12.天水圍天瑞一邨瑞心樓

13.牛池灣曉暉花園2座

14.樂富杏林街23號康強苑

15.沙田禾輋邨民和樓

16.藍田平田邨平旺樓

17.元朗朗屏邨賀屏樓

18.元朗朗善邨善良樓

19.觀塘凱匯2座

20.秀茂坪寶達邨達佳樓

21.鴨脷洲海怡半島美華閣

22.東涌裕泰苑裕瑛閣

23.秀茂坪曉麗苑曉暉閣

24.牛池灣彩虹邨金碧樓

25.馬鞍山雅濤居1座

26.油塘油麗邨康麗樓

27.青衣青華苑華璇閣

28.屯門良景邨良偉樓

29.沙田駿洋邨駿爾樓

30.天水圍天瑞一邨瑞國樓

31.薄扶林寶翠園5座

32.黃大仙黃大仙上邨啟善樓

33.將軍澳健明邨明宇樓

34.馬鞍山錦英苑錦耀閣

35.藍田德田邨德隆樓

36.新蒲崗景福街118號景泰苑

37.將軍澳厚德邨德富樓

38.筲箕灣耀東邨耀福樓

39.將軍澳叠翠軒2座

40.沙田綠怡雅苑3座

41.牛池灣瓊山苑瓊瑋閣

42.大埔明雅苑明凱閣

43.筲箕灣愛蝶灣8座

44.屯門富泰邨健泰樓

45.鑽石山鳳禮苑鳳禧閣

46.元朗洪福邨洪盛樓